Covid-19 : Les joueurs de Liga menacent de boycotter la reprise

Dans : Liga.

Tandis que l’Allemagne organise le retour du football en toute sérénité, la cacophonie règne dans le reste de l’Europe.

En Espagne, un accord avait été trouvé après des heures de négociations entre la Fédération, la Liga et le Conseil supérieur des Sports. En parallèle, Javier Tebas a confirmé son intention de reprendre le championnat fin juin au plus tard afin de le terminer avant la potentielle reprise de la Ligue des Champions en août. En attendant la décision finale du Ministère de la Santé et du gouvernement, le plus dur était donc fait mais voilà que ce vendredi, le journal Sport affirme que les joueurs pourraient se mobiliser et refuser de reprendre le championnat en cette période de crise sanitaire du coronavirus.

Le média affirme que ce sont tout de même les joueurs de six équipes de première et de deuxième division qui sont prêts à refuser de jouer à cause du manque de garanties sécuritaires et sanitaires. Porte-parole de ce groupe de joueurs prêts à boycotter la reprise, Rafael Jimenez Jarque (Cadix FC, Liga2), plus connu sous le nom de Fali, s’est confié à AS. « Ils peuvent me traiter de fou mais je ne jouerai pas. La vie est plus importante que de l'argent. S’ils (les autorités) sont sûrs à 100% que nous ne serions pas exposés au virus, laissez-les signer un papier qui l'indique, au cas où quelque chose qui ruinerait nos vies arrive. Nous sommes les principaux protagonistes, si nous disons non, c'est non ». D’un coup, la menace plane donc sérieusement sur une reprise de la Liga. Quoi qu’il en soit, c’est José Manuel Rodriguez Uribes, Ministre de la Culture et des Sports en Espagne qui aura le dernier mot dans ce dossier épineux. Il s’agit en tout cas de la confirmation qu’il n’y a pas qu’en France et en Italie que la situation est tendue au sujet de la reprise des entraînements dans un premier temps et du championnat ensuite.