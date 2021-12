Karim Benzema, meilleur attaquant du monde, fin du débat

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En forme olympique avec le Real Madrid, Karim Benzema a encore brillé mercredi soir avec un doublé contre l’Athletic Bilbao (2-1).

Avec 20 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Karim Benzema affole les compteurs. Et cette première partie de saison incroyable n’est que la confirmation d’une saison 2020-2021 déjà très aboutie pour l’attaquant du Real Madrid. De toute évidence, celui qui s’est classé quatrième lors du Ballon d’Or au mois de décembre est le meilleur attaquant du monde à l’heure actuelle. Et ce n’est pas n’importe qui qui le dit puisque le compliment sort de la bouche d’un certain Carlo Ancelotti, qui a retrouvé le banc du Real Madrid en juillet dernier pour compenser le départ de Zinedine Zidane. Et le « Mister » italien a trouvé chez les Merengue un avant-centre hors du commun avec Karim Benzema, qu’il connaissait déjà mais qui a encore progressé ces dernières années.

Quelle dinguerie encore une fois de la part de Mr.Benzema ! 😰🚀🚀 pic.twitter.com/zfVZGQ0akF — BettingSB⚡️ (@BettingSb) December 22, 2021

« Benzema est-il le meilleur attaquant du monde ? Je pense que oui car maintenant il ajoute une grande capacité et une régularité à marquer » a analysé Carlo Ancelotti dans une interview accordée au journal AS avant Noël, avant de poursuivre. « Il l'a autant que Cristiano Ronaldo ou Haaland. Benzema est un joueur qui fait la différence. On vient de le voir encore lors du match contre l'Athletic, avec deux buts en très peu de temps. Il est dans une forme spectaculaire » s’est réjoui Carlo Ancelotti, euphorique devant la forme incroyable de Karim Benzema, et qui sait qu’il aura besoin de son international français pour conserver sa place de leader de la Liga en deuxième partie de saison. Karim Benzema sera également l’atout offensif n°1 du Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions avec un choc face au PSG début février.

Ancelotti élogieux envers Benzema... et Camavinga

Au cours de la même interview, Carlo Ancelotti a par ailleurs été interrogé sur un autre international français du Real Madrid en la personne d’Eduardo Camavinga, recruté cet été en provenance du Stade Rennais. Après des débuts canons, le milieu de terrain de 18 ans est rentré dans le rang. Mais rien d’anormal pour Carlo Ancelotti, qui réclame de la patience pour la pépite Camavinga. « Ces jeunes, comme Camavinga, Valverde et d'autres, doivent savoir qui ils ont devant eux : Modric, Kroos et Casemiro. Ils sont en compétition avec les meilleurs au monde et ils doivent évaluer et comprendre qu'à l'avenir ce seront eux qui y joueront. Camavinga a une qualité et un pouvoir immenses, mais il doit apprendre et acquérir de l'expérience et des connaissances pour le poste auquel il joue. Il ne l'a pas encore, mais il n'a que 19 ans ! Chaque jour qu'il s'entraîne avec Modric, Kroos ou Casemiro, c'est un master pour Camavinga. Je suis sûr qu'il apprend plus de ce qu'il voit ses coéquipiers faire à l'entraînement que de ce que je lui dis » a souligné Carlo Ancelotti, qui n’a aucun doute sur le fait que Camavinga s’imposera dans les mois et les années à venir comme un taulier du Real Madrid.