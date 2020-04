Covid-19 : Déjà du monde dans les tribunes en Allemagne !

Dans : Bundesliga.

L’Allemagne est pour le moment le pays européen qui semble le plus proche d’une reprise du football.

L’entrainement en petit groupe a été autorisé par les instances, et aucune contre-indication n’a été prononcée contre la reprise progressive. Une décision doit être prise le 23 avril prochain au sujet d’une reprise du championnat qui ne pourra de toute façon se faire qu’à huis-clos. Jusqu’au 1er septembre, les rassemblements sportifs ou musicaux ou populaires avec public sont interdits, a fait savoir Angela Merckel.

Il faut désormais mettre en place les protocoles pour assurer la venue des personnes nécessaires à la tenue des matchs, qui sont plus de 100 même à huis-clos. Sans supporters, cela ne veut pas forcément dire tribunes vides toutefois. Le Borussia M’Gladbach, l’un des nombreux clubs avec un fervent public, a trouvé la parade et a commencé à installer des affiches de faux spectateurs dans les tribunes, pour un rendu assez sympa. Puisque, depuis le terrain, on pourrait presque croire qu’un public clairsemé assiste aux entrainements ou aux rencontres à venir.