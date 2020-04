Covid-19 : Benzema mouille le maillot pour les hôpitaux français

Dans : Liga.

Karim Benzema continue de passer à l'action en ces temps difficiles, avec la mise aux enchères de son maillot dédicacé du Real Madrid pour la bonne cause.

S’il a beaucoup fait parler de lui pour ses apparitions remarquées sur les réseaux sociaux au cours de certains « lives » où ses sorties sans langue de bois ont fait le buzz, Karim Benzema n’en oublie pas l’essentiel. Outre sa condition physique et le comportement nécessaire au confinement, l’attaquant du Real Madrid tient à marquer sa solidarité en cette période difficile pour tout le monde. Il fait partie, avec Sergio Ramos notamment, des cadres qui ont poussé pour qu’un accord soit vite trouvé sur la baisse des salaires pendant cette période sans match. En plus de cela, l’ancien lyonnais se mobilise pour venir en aide, des deux côtés des Pyrénées. Ainsi, Karim Benzema a décidé de participer, comme plusieurs footballeurs renommés avant lui, à la mise aux enchères de différents objets personnels. Ainsi, KB9 a notamment dédicacé un maillot du Real Madrid et a fait savoir, qu’avec son sponsor Adidas, il le mettait aux enchères. Le montant de cette opération ira aux hôpitaux français.



« Bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, avec toute la team Adidas, on veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères pour la fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France », a fait avoir Karim Benzema sur son compte Instagram. Une belle opération ouvert à tous ceux qui veulent participer et qui se terminera ce dimanche à 10h00. Pour le moment, l’enchère actuelle monte au-delà des 750 euros sur le site spécialisé Drouot Digital. A noter que des sportifs de tous les horizons (judo, athlétisme, ski etc...) se sont prêtés au jeu, tout comme les footballeurs N'Golo Kanté ou Benjamin Pavard par exemple.