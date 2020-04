EdF : Benzema taille Giroud, Griezmann sait ce qui est important

Dans : Equipe de France.

Il y a quelques jours, Karim Benzema n’avait pas hésité à rabaisser publiquement Olivier Giroud, son ancien concurrent à la pointe de l’attaque de l’équipe de France.

Même s’il réalise une très grande carrière du côté du Real Madrid, où il a notamment remporté quatre fois la Ligue des Champions, Karim Benzema vit quand même avec un gros regret. Celui de ne pas avoir vraiment brillé sous le maillot de son pays, la France. Malgré ses 81 sélections et ses 27 buts entre 2007 et 2015, KB9 est passé à côté de quelque chose de grand chez les Bleus. Puisque sans l’affaire de la sextape de Valbuena, le buteur de 32 ans aurait sûrement été vice-champion d’Europe 2016 et surtout champion du monde 2018. Deux ratés qu’il a probablement du mal à digérer. Et c’est sans doute pour cette raison qu’il s’en est repris à Olivier Giroud, sa proie préférée. « On ne confond pas la F1 et le karting. Moi, je sais que je suis la F1 », avait lancé Benzema, dimanche dernier dans un live sur Instagram. Une attaque qui a mis tout le football français sans dessus dessous en cette période de crise sanitaire.

Mais Antoine Griezmann, lui, a refusé de remettre une pièce dans la machine ces dernières heures. « Je ne peux pas répondre à tout ça, c’est se mettre dans les ennuis. Mais j’aime Olivier Giroud, c’est un bon joueur et il nous a aidé à gagner la Coupe du Monde. Et ça c’est important dans une vie », a lâché, sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Barça, qui sait que sa carrière sous les ordres de Didier Deschamps a réellement décollé aux côtés de Giroud, qui le laissait beaucoup plus s'exprimer que Karim Benzema sur le plan du jeu.