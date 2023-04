Corruption au Barça, une énorme somme pose problème

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'affaire Negreira continue de faire couler pas mal d'encre en Espagne. Plus les jours passent et plus le Barça se retrouve dos au mur...

Voilà près de deux mois que la Cadena Ser révélait des paiements du FC Barcelone aux entreprises d'Enríquez Negreira et de son fils pour une valeur de plus de 7,5 millions d'euros. Des paiements commencés en 2001 et qui ont duré pendant 18 ans jusqu'à ce que Josep Maria Bartomeu y mette fin. Si le club catalan se retrouve dans l'oeil du cyclone et pourrait risquer très gros en cas de condamnation prochaine, le Barça n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Ce sera bientôt chose faite puisque Joan Laporta le fera dès lundi prochain pour donner quelques éclairages. Il faut dire que les accusations sont graves, avec comme principal soupçon, le fait que le Barça ait acheté des arbitres. L'UEFA et la FIFA suivent le processus avec intérêt car s'il était confirmé, il y aurait de lourdes sanctions pour le club.

De l'argent activement recherché

Mais rien n'est prouvé pour le moment. Comme le révèle Marca, l'accusation se porte sur les versements d'argent. La justice espagnole veut savoir en effet qui en a bénéficié exactement. L'enquête du bureau du procureur a révélé deux affaires suspectes. D'une part, le retrait en liquide d'une grosse somme d'argent par Enríquez Negreira et ses collaborateurs. D'autre part, la relation entre Josep Contreras, un ancien entraîneur de Barcelone décédé, et Javier Enríquez, le fils de l'ancien arbitre, pose problème. Au total, 1 050 781 euros sont recherchés. Il apparait cependant que de 2016 à 2018, les entreprises d'Enríquez Negreira ont facturé à Barcelone 1 434 002,34 euros. De ce montant, l'ancien arbitre et ses collaborateurs (Conchi Díaz et José Martínez Alfonso) auraient retiré 557 871 euros en espèces ou en chèques au porteur, tous d'une valeur inférieure à 3 000 euros afin de ne pas être détectés par le Trésor. Personne ne sait en revanche à quoi servait l'argent qui a été conservé, soit 492 910 euros. Vous l'aurez compris, pas mal de zones d'ombre sont encore à lever dans cette histoire rocambolesque. Le Barça va devoir préparer sa défense, car l'étau semble se resserrer chaque semaine un peu plus.