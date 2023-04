Signature imminente, le Barça tient sa deuxième recrue

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sous pression à cause du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone ne s’interdit pas de recruter. Le club catalan s’apprête à enregistrer la signature d’Ilkay Gündogan, en fin de contrat à Manchester City. Il s’agirait déjà de la deuxième recrue estivale du Barça après l’arrivée annoncée du défenseur central Iñigo Martinez.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps dans son recrutement. La saison n’est même pas encore terminée, et des signatures sont déjà annoncées. En effet, le quotidien local Sport révèle une réunion entre la direction et l’oncle et agent d’Ilkay Gündogan, qui défend également les intérêts du Blaugrana Andreas Christensen. Les deux parties, qui se seraient déjà rencontrées à plusieurs reprises, auraient bien avancé et seraient proches d’aboutir à un accord.

Rappelons que le milieu de 32 ans arrive à la fin de son contrat à Manchester City. L’Allemand a bien refusé de prolonger son bail avec les Citizens. Ilkay Gündogan devrait donc arriver libre au Barça, qui lui offrirait un contrat de deux années, plus une troisième en option, assorti d’un salaire annuel brut à 12 millions d’euros. Il s’agirait d’un renfort intéressant pour l’actuel leader de Liga.

Un bon renfort pour le Barça

L’ancien joueur du Borussia Dortmund, connu pour sa finesse technique et sa lecture du jeu, semble parfaitement compatible avec la philosophie de jeu du Barça. Ce n’est pas un hasard si, malgré son départ considéré comme acté à Manchester City, le manager Pep Guardiola continue de le titulariser. Mardi soir, le milieu de terrain a encore réalisé une performance de qualité lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (3-0).

A noter qu’Ilkay Gündogan, finalement préféré à son coéquipier Bernardo Silva, beaucoup plus cher, serait déjà la deuxième recrue estivale du Barça après la signature annoncée du défenseur central Iñigo Martinez, en fin de contrat à Bilbao. Leur arrivée définitive dépend évidemment de la validation de la Liga qui suit attentivement la masse salariale des Catalans.