Communiqué effacé, le Barça prend une décision étonnante

En désaccord avec la direction, et parti pour rejoindre Aston Villa, Mateu Alemany devait quitter le FC Barcelone. Le club catalan avait même officialisé son départ dans un communiqué au début du mois. Mais deux semaines plus tard, le directeur du football est revenu sur sa décision.

Un nouveau communiqué devrait bientôt apparaître sur le site officiel du FC Barcelone. Le précédent, datant du 2 mai dernier, annonçait officiellement le départ de Mateu Alemany (à gauche sur la photo). « Le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, quittera le club le 30 juin prochain pour débuter un nouveau projet professionnel, avait écrit le club catalan. Même s'il est sous contrat jusqu'en 2024, Mateu Alemany a annoncé au président du FC Barcelone, Joan Laporta, son intention d'emprunter un nouveau chemin, mais en garantissant qu'il resterait pendant toute la durée du mercato estival. »

Si le Barça restait flou concernant les raisons de ce départ, la presse espagnole indiquait que Mateu Alemany, outre sa volonté de diriger le projet sportif d’Aston Villa, était en désaccord avec ses supérieurs à Barcelone. Mais deux semaines plus tard, le directeur du football a subitement changé d’avis. Plusieurs sources locales affirment que le dirigeant souhaite finalement rester chez les Blaugrana. Et que le président Joan Laporta accepte de le conserver.

Mateu Alemany, now surprisingly set to stay at Barcelona — he’s changing his mind after official announcement of his departure. 🚨🔵🔴 #FCB



Alemany had an agreement in principle with Aston Villa but he never signed any document.



Barça, now expected to continue with Alemany. pic.twitter.com/Xx3Sih6Yyl