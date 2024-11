Real ‍: Daniel Riolo dévoile le responsable de la crise

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La presse espagnole a lâché le mot après la défaite contre l’AC Milan, mardi en Ligue des Champions. Le Real Madrid est bel et bien en crise, et Carlo Ancelotti pourrait en faire les frais dans les semaines à venir.

Sans solution, Carlo Ancelotti a de nouveau perdu pied ce mardi face à l’AC Milan lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Le technicien italien avait une fois de plus aligné Kylian Mbappé au côté de Vinicius Junior dans un 4-4-2 dont la victime n°1 a encore été Rodrygo. Son équipe a coulé à domicile, se montrant peu dangereuse offensivement et surtout beaucoup trop friable défensivement. Au lendemain de cette défaite, la seconde de suite pour le Real Madrid, la presse espagnole, Relevo en tête, indique que Carlo Ancelotti est menacé. L’ancien coach de Naples et de Chelsea pourrait prendre la porte en cours de saison si les résultats ne s’améliorent pas, mais l’entraîneur de 65 ans n’est pourtant pas le responsable n°1 de cette crise selon Daniel Riolo.

Ancelotti menacé, Riolo n'est pas d'accord

Zidane de retour au Real Madrid, la folle rumeur https://t.co/4u8k69bDkf — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

Sur son compte X, le journaliste de RMC a réagi à l’information selon laquelle Carlo Ancelotti est menacé en remettant en cause les choix effectués par Florentino Pérez lors du dernier mercato. La venue de Kylian Mbappé bien sûr mais aussi le choix de ne pas remplacer Nacho et Toni Kroos, qui ont quitté le club et qui ont laissé un énorme vide dans le vestiaire. « Carlo Ancelotti est donc menacé à cause d’une politique sportive défaillante… Je ne dis pas ça pour chouiner en sa faveur. Juste pour souligner que des choix foireux dans n’importe quel club mènent aux mêmes soucis » a publié l’éditorialiste de l’After Foot, qui estime donc sans le nommer que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est le responsable de la mauvaise situation actuelle du club merengue. La roue tourne pour le dirigeant espagnol, loué pour son excellente gestion du Real Madrid depuis plusieurs années et qui se retrouve lui aussi confronté aux critiques après ce mauvais début de saison de la Casa Blanca.