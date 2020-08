Barça : Pas d'entrainements pour Messi, il va au clash pour partir !

Dans : Liga.

Lionel Messi s’apprête à quitter le FC Barcelone. L’Argentin en a informé sa direction et n’hésitera pas à aller au clash pour s’en aller. Sécher l’entraînement est l’une de ses idées pour obtenir ce qu’il souhaite.

C’est la bombe médiatique de la soirée ! Le sextuple Ballon d’or Lionel Messi (33 ans) va faire ses valises et quitter son club de toujours, le FC Barcelone. La Pulga a envoyé un fax à son président, Josep Maria Bartomeu, pour lui demander de le libérer de sa dernière année de contrat comme le rend possible la clause qui figure dans son contrat. Un ras le bol de Messi était clairement d’actualité, par rapport aux méthodes de gestion du club notamment, mais en Catalogne, tout le monde pensait qu’il prendrait part à une dernière saison avant de claquer la porte. Visiblement, le joueur aux 634 buts avec les Blaugranas a pris sa décision et il sera impossible de le faire changer d’avis.

Dans la continuité de cette annonce fracassante, les médias argentins rapportent même que le numéro 10 catalan va sécher la reprise de l’entraînement. « Messi n’assistera plus aux tests ni à l’entraînement ce week-end. La décision est définitive », lâche l’un de nos confrères argentins. Un comportement qui pourrait donc bien déboucher sur un véritable bras de fer, Lionel Messi estimant pouvoir partir libre du club catalan selon son bon vouloir. Ce ne serait pas la version des faits de Josep Maria Bartomeu, persuadé que sa clause de départ n'ayant pas été activée, il est encore sous contrat pour un an au FC Barcelone. Attention donc à ce que la fin de la magnifique aventure de Messi au Barça ne se termine pas en règlement de comptes.