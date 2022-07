Barça : Ousmane Dembélé, sa blague osée sous le nez de Xavi

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Après d’interminables négociations, Ousmane Dembélé a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone.

Dans le viseur du PSG, de Chelsea ou encore de la Juventus Turin et du Bayern Munich, Ousmane Dembélé a finalement… prolongé en faveur du FC Barcelone. Les supporters du club catalan n’y croyaient plus, mais l’international tricolore s’est bien engagé pour deux saisons supplémentaires en Catalogne, où Xavi a rapidement fait de la prolongation du champion du monde une priorité. Malgré le recrutement XXL avec les signatures de Raphinha et de Lewandowski, le Barça considère toujours Dembélé comme un joueur essentiel et pour Xavi, il est clair que le Français est un titulaire s’il est apte à jouer. Depuis sa nomination, l’entraîneur barcelonais est très attentionné avec l’ancien attaquant du Borussia Dortmund. En toute logique, il était donc ravi de sa prolongation comme le rapporte le média Olé.

La blague de Dembélé aux joueurs du Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Le média barcelonais dévoile que Xavi a par ailleurs donné l’occasion à Ousmane Dembélé de s’exprimer face au groupe après sa prolongation de contrat, à l’image d’une nouvelle recrue. Farceur et toujours le premier à amuser la galerie, Ousmane Dembélé a fait honneur à sa réputation. Olé raconte qu’à l’occasion de ce petit discours, l’international français avait demandé… le brassard de capitaine du FC Barcelone. Une bonne blague qui a bien fait rire les joueurs catalans ainsi que Xavi, lequel ne pensera sans doute jamais à Ousmane Dembélé afin de porter le brassard. Il faut dire que pour « Dembouz », la priorité est surtout d’éviter les blessures et de trouver un équilibre dans sa vie personnelle afin de montrer au monde entier le talent qui est le sien mais qu’il n’a malheureusement pas pu exprimer au cours des dernières années. Un objectif suffisamment colossal pour ne pas avoir à se focaliser sur autre chose pour Ousmane Dembélé…