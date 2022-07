Esp : PSG, Chelsea, Bayern… Ousmane Dembélé fait un aveu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat, Ousmane Dembélé a choisi de se réengager avec le FC Barcelone jusqu'en 2024. L’ailier français assure qu’il n’avait aucune autre idée en tête malgré les nombreuses rumeurs apparues ces derniers mois.

Au terme d’un long feuilleton plein de rebondissements, Ousmane Dembélé a fini par prolonger son contrat au FC Barcelone. L’ailier de 25 ans était arrivé au bout de son précédent bail après des mois de tensions et de désaccords avec ses dirigeants. On peut même parler de conflit entre les deux parties que l’on imaginait difficilement se réconcilier. Le Français semblait proche d’un départ, lui que l’on annonçait notamment au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou au Bayern Munich. Mais à en croire le principal intéressé, toutes ces destinations passaient clairement au second plan.

« Je suis très heureux de ma prolongation de contrat, a réagi Ousmane Dembélé sur le site officiel du Barça. Depuis tout petit, le Barça est le club de mes rêves, et j'ai très envie de commencer la saison afin de tout donner pour le club. Le Barça a toujours été ma première option, maintenant nous sommes tous contents et on a tous envie de commencer la saison. Le Barça doit toujours être à la lutte pour gagner des titres, et remporter la Ligue des Champions est mon rêve. Je donnerai tout, je travaillerai beaucoup sur le terrain, avec l'entraîneur. Et j'espère que cette année sera importante pour moi et pour le Barça. » Un enthousiasme partagé par son président Joan Laporta.

DEMBÉLÉ CULER UNTIL 2024 💙❤️ pic.twitter.com/091dQtjN4W — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022

« C'est un jour important pour le Barça, Ousmane reste. J'ai une grande admiration pour ses qualités en tant que personne et en tant que joueur. Je tiens à remercier Ousmane qui a toujours voulu rester. Il a fait un effort compte tenu des circonstances. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont travaillé pour qu'il puisse rester au Barça. Nous sommes très contents, il a un talent extraordinaire, incomparable. C'est un talent très spécifique, il nous apporte beaucoup, Xavi l'a toujours apprécié et le club aussi. Cette saison nous devons lutter pour remporter des titres », a annoncé le patron catalan, à la veille de la signature de Raphinha.