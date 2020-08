Barça : Messi au Real, il défonce cette rumeur insensée

Dans : Liga.

Les rumeurs d’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone se font de plus en plus entendre depuis la déroute contre le Bayern Munich. L’une d’entre elles évoque le Real Madrid. Un sujet balayé par Luis Figo.

Humilié (8-2) par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a perdu bien plus qu’un match ce soir-là. Cette correction monumentale a semé la pagaille dans les rangs blaugranas. L’entraîneur Quique Setién, désormais remplacé par Ronald Koeman, et le secrétaire technique Eric Abidal en ont fait les frais. Un malaise Lionel Messi se fait quant à lui de plus en plus ressentir. Il apparait comme une évidence que l’international argentin (138 sélections, 70 buts) ne croit plus au projet sportif de son club de toujours. L’Inter souhaite saisir sa chance et rêve de faire signer la Pulga.

Cependant, l’impossible peut-il arriver ? Cette question est liée à un éventuel transfert chez l’ennemi du Barça, le Real Madrid. Un chemin qu’a emprunté la légende Luis Figo en 2000. Interrogé à ce sujet, le Portugais a donné son avis. Il est catégorique. « Cette année, il sera impossible pour n’importe quel club de débourser la clause de résiliation de Messi. Le marché est arrêté. Il est très difficile pour une équipe de payer le contrat de Messi. Il est presque impossible qu’un transfert comme le mien (du Barça au Real) se produise à ce moment », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sportsfinding. Il n’est donc pas d’actualité de voir le natif de Rosario porter la tunique blanche, pour le plus grand bonheur des fans madrilènes et barcelonais.