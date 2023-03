Barça-Madrid, Florentino Perez met le feu au Clasico !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

C'est dans un climat empoisonné par l'affaire Negreira que le FC Barcelone reçoit ce dimanche soir le Real Madrid. Un Clasico que le président des Merengue va rater pour des raisons qui divisent les deux rivaux historiques du football espagnol.

Il y aura du monde ce dimanche soir au Camp Nou pour un Barça-Real susceptible de tuer définitivement le suspense en Liga en cas de défaite de l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais même si le stade sera comble, une place sera vide dans la tribune VIP puisque Florentino Perez ne fera pas le déplacement jusqu'à Barcelone. Un choix assumé par le président du Real Madrid même si dans les médias différentes versions s'opposent sur le motif de cette absence inhabituelle du dirigeant madrilène, laquelle intervient au moment où le Barça est secoué par les effets de l'affaire Negreira, cet ancien dirigeant des arbitres accusés d'avoir touché d'énormes sommes de la part du Barça pour éventuellement acheter des arbitres. Une affaire qui dynamite le football espagnol, certains clubs étant persuadés que le géant catalan a été favorisé pendant plusieurs saisons par quelques arbitres.

Repas annulé, Barcelone sanctionne Madrid

Selon El Mundo, Joan Laporta avait ouvert les hostilités en annulant le traditionnel repas d'avant-match entre les dirigeants de deux clubs, le patron du FC Barcelone n'ayant pas masqué sa colère de voir le Real Madrid se saisir de l'affaire Negreira pour éventuellement attaquer en justice les Blaugrana. Pour le quotidien sportif catalan Sport, Florentino Perez a, lui, décidé de rester dans la capitale espagnole, car il craint un accueil musclé à Barcelone, et il juge inutile de jeter de l'huile sur le feu en faisant ce déplacement avec ses troupes. En attendant, Karim Benzema et ses coéquipiers doivent s'attendre à une réception houleuse au Camp Nou, avec ou sans leur président. Mais la décision de Perez de ne pas aller à Barcelone est considérée comme une vraie affaire d'État, lui et Laporta étant associés dans le projet de la Super League. Avec ce boycott, les deux hommes ne paraissent plus réellement être sur la même longueur d'onde, alors que la justice espagnole enquête désormais sur cette sale affaire.