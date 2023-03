Le Real Madrid dénonce un arbitre, le Barça privé de titres ?

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'affaire Negreira prend un retentissement énorme en Espagne, d'autant plus que le Real Madrid est désormais décidé à savoir si oui ou non le Barça a pu peser de manière illégale sur l'arbitrage de la Liga pendant plusieurs saisons. Et les Merengue s'intéressent désormais à Clos Gomez, ancien arbitre et désormais en charge de la VAR.

Tandis que José Maria Enriquez Negreira se tient à l’écart et refuse de répondre aux médias, alors qu’il s’avère qu’il a touché d’importantes sommes d’argent du FC Barcelone à pour favoriser le club catalan, sous couvert d’une nébuleuse mission de conseil, le Real Madrid s’exprimera officiellement ce dimanche sur ce sujet, une action en justice étant envisagée pour éventuellement récupérer des titres gagnés par le Barça. Et du côté du club de la capitale espagnole, on s’est très sérieusement penché sur les éventuels éléments qui pourraient impliquer un ou des arbitres durant la période concernée par ce que l’on appelle désormais l’affaire Negreira. Ce dimanche, un nom revient, celui de Clos Gomez, ancien arbitre de Liga et désormais directeur de la VAR. Pour appuyer sa théorie et justifier ses doutes, le Real Madrid s’est penché sur les statistiques de Clos Gomez lorsqu’il arbitrait la Maison Blanche.

Un arbitre très musclé contre le Real Madrid

Así era un clásico con Clos Gómez, responsable del VAR en España. pic.twitter.com/P2FhQsrj8i — ¿Está robando el Barça? #BarçaGate (@varsarobos2) March 11, 2023

En onze ans de carrière, Clos Gomez a arbitré 34 matchs qui concernaient le Real Madrid en Liga, dont 20 ont été gagnés par les Blaugrana, 7 ont abouti à une victoire madrilène et 7 à un match nul. Un taux de 60% de victoires qui n’est pas « classique » pour Madrid, mais surtout durant ces rencontres, les joueurs du Real ont pris 102 cartons jaunes et 8 cartons rouges, un pourcentage qui est le plus important pour Clos Gomez par rapport aux autres rencontres qu’il a dirigées, et qui est également hors du commun pour le club de Florentino Perez. Du côté des fans madrilènes, on explique que Clos Gomez est membre de ce qui est surnommé les Negreira Boys, qui auraient été dans le passé sous l'influence de celui qui après sa carrière d'arbitre était devenu l'homme fort de l'arbitrage espagnol.