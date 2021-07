Barça : Lionel Messi reste, accord trouvé avec la Liga !

Dans : Liga.

Un dénouement est proche pour l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin a trouvé un accord avec le FC Barcelone, et la Liga a donné son approbation.

Contrairement à l’été dernier, Lionel Messi veut rester à Barcelone. Et pourtant, La Pulga est sans contrat depuis le 30 juin dernier. Les finances barcelonaises sont au plus mal. Le club perd énormément d’argent chaque saison. L’exercice 2020-2021 devrait coûter 300 ME au FC Barcelone. Sport révélait dimanche que Lionel Messi était d’accord pour baisser son salaire de 50% afin de pouvoir rester en Catalogne. Mais même cet effort considérable de la part du numéro 10 ne suffit pas. La Liga estimait que le Barça ne pouvait se permettre de prolonger Lionel Messi à moins de baisser sa masse salariale à hauteur de 200 ME. À en croire AS, le président de la Ligue, Javier Tebas, a obtenu des garanties. Lionel Messi a été inscrit sur la liste des joueurs pour la saison 2021-2022.

Officialisation dans quelques jours

Le FC Barcelone a fourni de sérieuses garanties à la Liga concernant sa situation économique. Le club va considérablement diminuer sa masse salariale en vendant quelques gros joueurs de l’effectif. Antoine Griezmann pourrait d’ailleurs en faire partie. Le Barça et Jorge Messi, le père de Lionel, ont trouvé un accord. La Liga ne met plus de barrières. L’officialisation de la prolongation de La Pulga devrait tomber dans les prochains jours selon le média espagnol. Mais attention, AS précise que le PSG continue d’y croire. Le club de la capitale pense que Lionel Messi est ouvert à une arrivée en Ligue 1. Cet éventuel énorme coup aurait ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappe au Real Madrid. Les supporters du Barça peuvent vraisemblablement souffler un grand coup. Lionel Messi aussi, quelques jours seulement après avoir soulevé son premier grand trophée avec l’Argentine.