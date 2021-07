Barça : Laporta et Messi sont d'accord, c'est inquiétant

Dans : Liga.

Lionel Messi est prêt à faire des efforts considérables pour prolonger au FC Barcelone, et pourtant, cela ne suffit même pas. L’heure est à l’inquiétude en Catalogne.

Depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n’est plus un joueur du Barça. Pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle. Et contrairement à l’année dernière, l’international argentin, sacré cette nuit avec l’Argentine en Copa America, veut rester à Barcelone. C’est l’information dévoilée par Sport ce dimanche. Le retour de Joan Laporta à la présidence du club a changé la donne dans l’esprit de Lionel Messi. Mais un problème majeur se présente : le FC Barcelone n’a pas assez d’argent. La crise liée au Covid et Josep Maria Bartomeu ont laissé les finances du club de la Catalogne dans un état catastrophique. Le FC Barcelone s’apprête à perdre 300 ME sur l’exercice 2020-2021. Le président de la Liga, Javier Tebas, met la pression : Lionel Messi ne peut pas prolonger si le Barça ne réduit pas considérablement sa masse salariale !

Messi prêt à réduire son salaire de 50%

Selon le média espagnol, Sport, Lionel Messi et le FC Barcelone se sont mis d’accord. La Pulga accepte de réduire de moitié son salaire annuel ! Mais cette entente « ne sert à rien » lâche le journaliste dans son papier. Cette réduction drastique du salaire du numéro 10 ne suffit même pas. Le Barça ne peut pas se conformer aux règles du fair-play financier, et de la Liga. Cette dernière autorise une masse salariale à hauteur de 70% des revenus du club. Le FC Barcelone reste bien au-dessus de cette limite. Le cador européen doit réduire de 200 ME sa masse salariale. Un chiffre énorme, difficile à atteindre en un été. Le départ d’Antoine Griezmann est évoqué, mais d’autres joueurs devraient faire leurs bagages. Lionel Messi, qui va partir en vacances, est très inquiet de la situation tout comme Joan Laporta. Le patron du Barça espère régler la situation au plus vite. Il est face à un mur. Sûrement son plus grand défi à Barcelone.