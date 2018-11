Barça : Les cadres réclament un traitement spécial pour Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Très critiqué pour son indiscipline, Ousmane Dembélé a subi quelques recadrages au FC Barcelone.

L’entraîneur Ernesto Valverde l’a piqué à plusieurs reprises dans ses déclarations, ou en l’écartant du groupe. Et le Français a également reçu des messages de la part de certains coéquipiers comme Luis Suarez et Gerard Piqué. Enfin, la direction a mis les choses au clair avec son agent pendant la trêve internationale. Mais il faut croire que le temps des critiques est terminé pour Dembélé, que Sergio Busquets a défendu en début de semaine.

« Cela n'a pas été si difficile que ça à gérer, a tempéré le milieu dans un entretien accordé à Sport. Ousmane est un quelqu'un de bien, il est jeune, il arrive de l'étranger donc il a besoin d'un temps d'adaptation. C'est un très grand joueur, on veut l'aider pour qu'il nous apporte énormément, il en a les moyens. » Et l’Espagnol n’est pas le seul cadre prêt à aider le jeune ailier. Contacté par Goal, Ivan Rakitic a demandé à la presse de calmer le jeu.

Rakitic s'adresse aux médias

« Ce n’est pas facile de venir dans le plus grand club du monde et la pression quotidienne qui règne dans une telle équipe ne va pas s'arrêter. Vous devez lui donner du temps, a réclamé le Croate. Il a des qualités incroyables et je suis sûr que vous devez fermer les yeux sur un tel joueur (quand il commet des erreurs). Cela vaut la peine pour de tels joueurs car ils ont devant eux une énorme carrière. » Auteur du but de l’égalisation contre l’Atlético Madrid (1-1) samedi, Dembélé peut compter sur le soutien du Barça.