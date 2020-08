Officiel : Ronald Koeman nouvel entraîneur du FC Barcelone !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone a officialisé ce mercredi la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur, deux jours après le limogeage de Quique Setien.

« Ronald Koeman, nouvel entraîneur du Barça. Le coach néerlandais et le FC Barcelone sont tombés d'accord sur un contrat les unissant jusqu'au 30 juin 2022 (...) La légende du Barça est de retour au Camp Nou ! Koeman est considéré comme le héros de Wembley depuis qu'il a permis aux Catalans de remporter leur première Coupe d'Europe. avait signé un superbe coup franc dans les prolongations en finale contre la Sampdoria en 1992. Fort de ses 20 ans d'expérience, en Premier League, Liga, Eredivisie ou encore au Portugal, il arrive en Catalogne alors qu'il était jusqu'à mardi le Sélectionneur des Pays-Bas. Koeman débute sa carrière au Barça, dans le staff puis en tant qu'entraîneur adjoint (1998-99). Il s'engage ensuite avec le Vitesse, où il restera jusqu'en 2001, lorsqu'il signe à l’Ajax. À Amsterdam, Koeman entraîne jusqu'en 2005 et remporte 2 fois le championnat, 1 Coupe des Pays-Bas et une Supercoupe des Pays-Bas. Lors de la saison 2005/06, il entraîne Benfica et soulève la Supercoupe du Portugal. L'année suivante (2006/07), il rejoint le PSV et gagne à nouveau l’Eredivisie. En 2007, il remporte la Coupe du Roi avec Valence puis retourne aux Pays-Bas pour entraîner l’AZ Alkmaar (2009). Il soulève la Supercoupe des Pays-Bas puis, 3 ans plus tard, il s'engage avec Feyenoord (de 2011 à 2014). Ensuite, il tente sa chance en Premier League, à Southampton (de 2014 à 2016) et à Everton (2016-17). Depuis 2018, il était le Sélectionneur des Pays-Bas. Nous lui souhaitons désormais bonne chance sur le banc du Barça ! », indique le FC Barcelone dans un communiqué.