Barca : Griezmann, ça va clasher à partir de 23h !

Même si sa situation sur le terrain semble s'améliorer ces dernières semaines, Antoine Griezmann reste au coeur de certaines polémiques à Barcelone.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, la vie d'Antoine Griezmann est loin d'être facile. Critiqué pour ses performances sur le terrain lors de ses premiers mois, il semble avoir retrouvé des couleurs depuis le départ de Luis Suarez et son repositionnement à la pointe de l'attaque des Blaugranas. Malgré tout, son entente avec Lionel Messi est sans cesse remise en cause par les journalistes. De plus, les récentes déclarations de l'entourage de Griezmann ont fait grincé des dents du côté du Barça. Après l'oncle, c'est l'ancien agent qui avait égratigné l'image sacrée de l'Argentin. La situation a pris une telle ampleur que l'ancien représentant du joueur a dû rédiger une lettre d'excuses, parue dans Marca. Lassé de toutes ces polémiques, Antoine Griezmann a décidé de donner une interview pour Movistar, qui sera diffusée à 23 heures.

« Il est temps de remettre les choses à leur place » affirme l'ancien joueur de l'Atletico, qui devrait s'exprimer sur sa relation avec Messi et sur toutes les récentes polémiques autour de lui. L'international français est coutumier du fait. Rappelons qu'en 2018, alors qu'il était courtisé par Barcelone, il avait diffusé un reportage de 52 minutes expliquant sa décision de finalement rester du côté de Madrid. Une vidéo qui avait été mal pris par un bon nombre de cadres du vestiaires de Barça, bien que produite par Gérard Piqué. Une chose est sûre, nul doute que cette interview est attendue au tournant en Espagne et fera énormément parler dès sa diffusion.