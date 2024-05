Barça ‍: Accord trouvé avec le successeur de Xavi ‍?

A l’instar du Bayern Munich, le FC Barcelone est embourbé dans le dossier de son futur entraîneur depuis de longues semaines. Mais tout va bientôt se décanter puisqu’un accord est annoncé avec Hansi Flick.

Restera, restera pas, l’avenir de Xavi au Barça est très indécis. En cours de saison, l’entraîneur espagnol avait annoncé qu’il quitterait son poste au mois de juin. Puis il semblait avoir changé d’avis, sous l’insistance de son président Joan Laporta. Mais alors que le mois de juin se profile, l’incertitude est toujours palpable au Barça et on ignore encore si Xavi sera sur le banc la saison prochaine. La tendance ces derniers jours était plus à un départ, raison pour laquelle le club catalan a accéléré pour lui trouver un successeur.

