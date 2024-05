Esp ‍: Hansi Flick nouvel entraîneur du Barça

Quelques minutes après avoir annoncé le départ de Xavi, le FC Barcelone a officialisé la signature d’Hansi Flick.

L’ancien entraîneur du Bayern Munich a signé un contrat de deux ans en faveur du club catalan. « Le FC Barcelone et Hansi Flick ont ​​conclu un accord pour que l'Allemand devienne entraîneur de l'équipe première masculine de football jusqu'au 30 juin 2026. Le nouvel entraîneur a signé un contrat dans les bureaux du Club en présence du président du FC Barcelone, Joan Laporta ; le premier vice-président responsable du secteur sportif, Rafa Yuste et le directeur sportif du Club, Anderson Luís de Souza, Deco » peut-on lire sur le site officiel du club blaugrana.

