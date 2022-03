Ici c’est Madrid, bienvenue chez Karim Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Désormais taulier du Real Madrid à 34 ans, Karim Benzema a construit sa carrière, mais aussi sa vie dans la capitale espagnole.

Treize ans après l’arrivée du prometteur attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, KB9 a pris ses quartiers et Le Parisien s’est penché sur sa vie royale que le Français mène au cœur de l’Espagne. Depuis 2017, le buteur du Real a décidé de quitter le quartier prisé de La Moraleja, où se trouvent de nombreux joueurs du club, mais aussi les écoles de ses enfants. Karim Benzema est allé encore plus au nord, du côté de Ciudalcampo, pour rejoindre une résidence de luxe ultra-sécurisée, où il se sentait beaucoup plus à l’abri, notamment des paparazzis.

Dubaï, Miami et Lyon

Villa anti-paparazzis, jet privé et enfants à l’école publique : bienvenue dans le Madrid de Karim Benzema

➡️ https://t.co/laA3GcKe45 pic.twitter.com/agLGyVv078 — Le Parisien | sport (@leparisiensport) March 7, 2022

Dans ce quartier qu’on n’intègre qu’en passant des portes de sécurité et des vigiles, la sécurité est au coeur du problème, même si cela n’a pas empêché le Français de se faire encore cambrioler deux fois ces dernières années. Dans ce coin perdu entre un parc régional et une autoroute, les accès sont limités et le voisinage discret, puisque ce sont d’autres stars, notamment de la télévision et du cinéma, qui squattent ce quartier. Quand il n’est pas en train de s’entraîner ou de jouer, Karim Benzema peut donc profiter des 864 mètres carrés de sa villa, avec bien évidemment tout ce qu’il faut, de la piscine à la salle de sport en passant par le sauna, sans compter le garage pour y ranger les voitures de collection. Du luxe, mais aussi du travail, voilà ce qui fait la force et la longévité de Karim Benzema, qui a su s’inspirer de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo décisif

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le Portugais a toujours dit au Français de prendre soin de son corps à tout moment, et le matraquage de CR7 a clairement payé vue la forme affichée par Benzema à 34 ans. Avec son entraîneur personnel, son personnel médical si besoin et son cuisiner, tout est fait pour qu’il soit bichonné à domicile, sans compter les soins et les infrastructures au Real Madrid bien évidemment. Il faut bien cela pour digérer la répétition des matchs, mais aussi les voyages. Que ce soit avec le club, l’équipe nationale, ou pour ses envies personnelles, KB9 s’est rapproché de l’aéroport afin de pouvoir partir à bord d’un avion privé qu’il réserve régulièrement pour aller aussi bien à Dubaï qu’à Lyon, ou à Miami qu’il aime bien fréquenter. Les paparazzis n’ont qu’à bien se tenir.

Benzema sort masqué

Quand il sort en public dans la ville, Karim Benzema se « déguise » en se cachant souvent dans sa capuche, ou en mettant des habits plus communs comme une doudoune. Une discrétion appréciée, et appréciable, même si cela ne l’empêche pas de toujours garder du temps pour les fans et les enfants lors des séances de dédicaces ou les entraînements du Real. Un vrai train de vie à la Madrilène qui aura aussi son importance si jamais Karim Benzema devait un jour faire un choix crucial pour la fin de sa carrière.