Match truqué en Espagne, la Liga enquête sur Séville

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Suite à une plainte du Rayo Vallecano, la Ligue espagnole de football professionnel enquête sur un possible match truqué en Liga. Les soupçons concernent la rencontre de la 36e journée entre le FC Séville et Cadix (0-1) le mois dernier. Une partie qui avait basculé dans le temps additionnel.

Nouvelle polémique en Espagne. Cette fois, le scandale ne concerne ni le FC Barcelone, ni le Real Madrid. On parle plutôt du match de la 36e journée de Liga entre le FC Séville et Cadix (0-1). Deux jours avant la rencontre, le Rayo Vallecano, concurrent de Cadix dans la course au maintien, avait reçu des informations selon lesquelles les deux adversaires auraient conclu un pacte. Et le scénario de la partie n’a fait que renforcer les doutes.

Le FC Séville est effectivement pointé du doigt pour son manque d’intensité, notamment sur le but concédé dans le temps additionnel (90e+6). Il est vrai que le passeur décisif Juanmi a pu s’avancer plein axe sans être attaqué, avant le petit extérieur du pied du buteur Sergi Guardiola. Puis les déclarations de Sergio Ramos ont encore alerté le Rayo Vallecano, le défenseur central ayant avoué que ses adversaires avaient demandé aux Andalous de lever le pied en fin de match.

La déclaration suspecte de Ramos

« Oui, c’est normal que Cadix, avec ce qu’il se jouait… En fin de compte, c'est une équipe voisine. J'ai une affection particulière pour ce qui vient du sud, de l'Andalousie, et il y avait beaucoup d'enjeu pour eux. Avec ces trois points gagnés dans les dernières minutes, et au vu de ces enjeux, c'est normal que leurs joueurs nous fassent un petit commentaire. Mais ce n'était rien de plus », avait confié l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

C’en était trop pour le Rayo Vallecano qui a déposé une plainte auprès de la Ligue espagnole de football professionnel. Et selon les informations d’El Confidencial, le département d’intégrité de l’instance a lancé une enquête, notamment avec les convocations de certains joueurs de la rencontre qui ont dû donner leurs versions. On ne connaîtra sans doute pas la vérité avant un moment. En tout cas, match truqué ou non, Cadix a finalement été relégué, contrairement au Rayo Vallecano.