Son rêve réalisé, le PSG piétiné… Mbappé fait un sans-faute

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la confirmation de son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est lâché. L’attaquant tricolore a exprimé son excitation avant de rejoindre les Merengue, sans oublier de vider son sac sur le club francilien. Une communication suffisamment habile pour regagner le cœur des supporters madrilènes.

Du Paris Saint-Germain au Real Madrid, Kylian Mbappé passe d’un contexte hostile à une ambiance euphorique. La Maison Blanche et ses supporters continuent de savourer le doublé Liga-Ligue des Champions. Et l’arrivée du Français ne fait que prolonger les festivités. On comprend donc que le public local a tourné la page après l’épisode de 2022, lorsque l’attaquant du Paris Saint-Germain avait planté les Merengue pour finalement prolonger son contrat.

Mbappé déjà adopté

Mais comment Kylian Mbappé a-t-il regagné les faveurs des Madrilènes alors que le Real Madrid n’a pas vraiment besoin de ses services ? Pour expliquer ce revirement de situation, le média espagnol Relevo insiste sur sa communication bien ficelée. L’information selon laquelle l’international tricolore a nettement baissé son salaire a bien été transmise aux médias. Quant aux supporters, Kylian Mbappé s’est directement adressé à eux sur les réseaux sociaux, avec une véritable déclaration d’amour en espagnol juste après l’officialisation de son arrivée lundi.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

L’occasion pour lui de rappeler en photos son amour pour le Real Madrid depuis sa jeunesse. C’est également sur la toile que ses futurs coéquipiers Vinicius Junior, Thibaut Courtois ou encore Rodrygo lui ont souhaité la bienvenue, tandis que Jude Bellingham s’était déjà dit impatient de jouer avec lui. Puis lors de sa conférence de presse avec l’équipe de France, le capitaine des Bleus, sans même attendre une question des journalistes, a insisté sur son excitation. Sans oublier de critiquer le Paris Saint-Germain où il était « malheureux » et sous pression. Après ça, difficile de ne pas lui dérouler le tapis rouge.