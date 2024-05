Le Real et son plan Mbappé, le PSG peut tout gâcher

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a disputé ce samedi soir son dernier match avec le PSG. Et cela s'est terminé par un titre contre l'OL. Un nouveau chapitre va désormais débuter pour le champion du monde 2018.

Le PSG a parfaitement terminé sa saison avec un titre en Coupe de France face à l'OL. Le club de la capitale aurait aimé aller plus loin en Ligue des champions mais il faudra se contenter d'une demi-finale. La direction va désormais pouvoir démarrer son intersaison, avec un mercato estival très attendu. Il faudra en effet remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Pourtant, le Français ne peut encore rien dire même si l'annonce de son arrivée ne devrait plus tarder. Un plan est même déjà mis en place.

Mbappé et Madrid, les problèmes commencent déjà

Selon les informations de Relevo, Mbappé et le Real Madrid n'ont pour le moment pas le droit de parler de l'arrivée du Parisien. Mais tout changera une fois la finale de la Ligue des champions entre les Merengue et le Borussia Dortmund. L'idée du club espagnol est en effet d'annoncer la signature du Tricolore la première semaine de juin. Si possible, les champions d'Espagne voudraient même le présenter au Bernabéu. D'ailleurs, sa présentation, si elle a lieu, ne serait possible que le 3, 6 ou 7 juin. Problème, Mbappé appartiendra toujours au PSG jusqu'au 30 juin. Il faudra donc trouver un accord avec le club de la capitale mais aussi avec l'équipe de France, que le joueur de 25 ans va bientôt rejoindre afin de préparer l'Euro 2024 en Allemagne. A noter que des pressions commerciales existent déjà autour de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid puisque le club espagnol veut absolument pouvoir compter sur lui lors de sa tournée aux États-Unis. La Casa Blanca jouera face au Milan le 31 juillet, Barcelone le 3 août et Chelsea le 6 août. Sa présence aux USA dépendra du parcours des Bleus à l'Euro. Si le Français atteint les demi-finales, il n'y participera pas. Si tel était le cas, la date fixée pour d'éventuels débuts du Français avec Madrid serait le 14 août. Ce jour-là, ce sera la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Bien évidemment si les Merengue battent Dortmund en finale samedi soir prochain...