Salah au Barça, une légende relance le dossier

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça fait face à des difficultés économiques et sportives importantes. Pour ne rien arranger, le Real Madrid vit lui une période faste et prospère. Le mercato permettra-t-il une réaction ?

Le Real Madrid vient de remporter un doublé Ligue des champions - Liga qui a de quoi rendre jaloux le Barça. En plus de cela, les Merengue viennent d'annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé. De quoi creuser un peu plus l'écart avec les Catalans. Mais ces derniers ne veulent pas se laisser faire malgré les difficultés. Cet été lors du marché des transferts, le FC Barcelone sera à l'affût dans certains dossiers. Et en cas de belles ventes, il se dit même que des gros poissons pourraient signer. C'est le cas de Mohamed Salah.

Salah au Barça, un rêve impossible ?

Mohamed Salah arrive en fin de cycle à Liverpool. En fin de contrat en juin 2025, il pourrait aller voir ailleurs cet été, surtout que Jürgen Klopp est parti. En cas de départ, l'Egyptien ne manquera pas de propositions. L'Arabie saoudite lui fait les yeux doux mais c'est aussi le cas du FC Barcelone. Le club catalan a toujours apprécié son profil et pourrait de nouveau tenter le coup. L'ancien de la Roma est estimé à 55 millions d'euros, un montant tout de même conséquent pour les finances du Barça.

Selon The Mirror, l'interêt du Barça pour Salah est toujours vif. D'ailleurs pour Andrès Iniesta, les Catalans ont fait une erreur en ne le faisant pas signer à l'été 2022 quand le joueur avait ouvert la voie. Lors de quelques mots échangés avec Vamos La Liga Podcast, Iniesta a en effet pesté : « Signer Salah au Barça aurait été une énorme affaire ». Reste à savoir si cette déclaration poussera encore plus la direction catalane à passer à l'action ou si le club laissera tomber encore une fois le joueur de 31 ans, qui n'a jamais caché son attrait pour la Liga et les deux mastodontes espagnols.