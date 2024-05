Zidane claque la porte, du jamais-vu depuis 23 ans

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis l'arrivée de Zinédine Zidane au Real Madrid, en 2001, il y a systématiquement toujours eu un Zidane chez le club espagnol. Le dernier rescapé, Théo, est sur le point de mettre fin à 23 années de règne.

Les enfants de Zinédine Zidane n'ont pas eu la même carrière que le champion du monde. Entre pression et déception, les parcours sont tous différents. Enzo Zidane, le plus vieux de la fratrie, est sans club depuis son départ de Fuenlabrada en 2023. Le gardien Luca Zidane évolue à Eibar depuis deux saisons et il est titulaire chez le club qui a terminé troisième de son championnat. Elyaz, le plus jeune, a rejoint le Bétis Seville début janvier et joue pour le moment avec l'équipe réserve. Enfin, Théo Zidane est le dernier rescapé. À 22 ans, il a réalisé une saison pleine avec le Real Madrid Castilla, sous les ordres de Raul. Néanmoins, le média Relevo affirme que le milieu de terrain va quitter les Merengues cet été.

Aucun Zidane à Madrid, la fin d'une ère

Avec le départ de Théo Zidane, ce sera la première fois depuis 23 ans qu'aucun Zidane n'est au Real Madrid. À moins que Zinédine ne fasse un retour totalement imprévu, puisque Carlo Ancelotti est encore en poste et qu'il a la totale confiance de Florentino Pérez. Auteur de 2 buts inscrits et de 4 passes décisives délivrées, Théo Zidane garde une belle cote sur le marché des transferts. Le meneur de jeu souhaite avoir sa chance dans un club professionnel, en deuxième ou en troisième division, où il pourra exprimer librement son talent. Pour Zinédine Zidane, son avenir est toujours aussi flou. S'il a confié à plusieurs reprises son souhait de redevenir entraîneur, aucune piste ne semble être concrète actuellement, malgré des rumeurs qui l'ont envoyé à Manchester United ou au Bayern Munich.