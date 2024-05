Officiel ‍: Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le FC Barcelone confirme le départ de Xavi.

« Le FC Barcelone et Xavi ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat unissant le Club et l'entraîneur, ainsi que son staff, qui courait jusqu'en 2024/25 Le Club tient à remercier publiquement Xavi et le reste de son staff pour leur engagement, implication et générosité lors des négociations concernant la résiliation du contrat. Le Barça souhaite bonne continuation à Xavi et son équipe, tant que le plan personnel que professionnel » peut-on lire sur le site officiel du FC Barcelone. Le dauphin du Real Madrid s’apprête maintenant à officialiser la signature d’Hans-Dieter Flick afin de succéder à Xavi sur le banc catalan.