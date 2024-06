Mbappé et Vinicius, ça va pleurer à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

C'est ce lundi que le Real Madrid doit officialiser la signature de Kylian Mbappé. Mais la star française a compris samedi qu'une nouvelle fois il allait devoir s'incliner face à de ses coéquipiers, Vinicius Jr.

Revenus à Madrid avec une nouvelle Ligue des champions, les joueurs de Carlo Ancelotti vont pouvoir fêter cela avec leurs supporters, ces derniers étant toujours aussi enthousiastes après ce succès face à Dortmund (2-0). Et pour eux, les célébrations vont s'éterniser puisque dans 24 heures, Florentino Perez va enfin annoncer la signature de Kylian Mbappé. Un rêve pour le président des Merengue qui voulait faire venir le joueur français de 25 ans depuis 2017. Cette fois, le PSG n'a pas réussi à retenir sa star, et Mbappé va donc rejoindre Madrid. Cependant, s'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le Kid de Bondy arrive dans un club où Vinicius est LA star du moment. Au point même que le joueur brésilien fait figure de favori dans la course au Ballon d'Or, ce que convoitait Kylian Mbappé. Même l'Euro ne changera probablement rien à cela.

Aussi agaçant que prodigieux, l'attaquant brésilien du Real Madrid a clairement mis tout le monde dans son ombre. Et Kylian Mbappé va devoir s'y faire, Madrid n'est pas le Paris Saint-Germain et aucun joueur ne pourra dire à Carlo Ancelotti et Florentino Perez ce qu'ils doivent faire pour le bien de l'équipe. En attendant, Kylian Mbappé a dit adieu au Ballon d'Or samedi vers 23 heures et pire encore pour son ego, c'est un de ses futurs coéquipiers qui va le gagner. « Vinicius, je déteste sa personnalité, c’est un joueur qui est vraiment insupportable, mais objectivement, c'est un joueur extraordinaire. Il a tellement progressé, il est Top 3 dans le monde actuellement et il a une bonne hygiène de vie lui. Il y a l’Euro, mais dans la course au Ballon d’or, il a fait une telle saison en Ligue des champions. Sauf si l’Allemagne gagne l’Euro, je le donne à Kroos, mais sinon Vinicius a plus un profil Ballon d’Or », a confié Daniel Riolo dans l'After. Walid Acherchour attribue très clairement le trophée convoité par Kylian Mbappé à Vinicius : « Vinicius est le joueur le plus impactant cette saison, et il peut gagner la Copa America avec le Brésil. Moi je ne dis pas Top 3 mondial, moi actuellement je dis que c’est le meilleur joueur du monde. Pour moi le Ballon d’Or c’est Vinicius tous les jours. »

Mbappé doit attendre 2025 pour le Ballon d'Or

Alors qu'il y a encore quelques semaines, Kylian Mbappé faisait figure de favori dans la course au Ballon d'Or 2024, son échec avec le Paris Saint-Germain face à Dortmund avait déjà été un coup dur. Et même si la France gagne l'Euro 2024, la saison encore une fois monstrueuse du Real Madrid va probablement contribuer à faire pencher les votes vers le club où Mbappé s'apprête à signer. Autrement dit, le champion du monde 2018 va sûrement devoir attendre 2025 pour espérer gagner non seulement la Ligue des champions, mais également le Ballon d'Or. A moins que ce diable de Vinicius frappe encore plus fort.