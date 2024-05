Au Real, Mbappé fait de Pérez une légende du sport

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après de longues années de travail sur ce dossier, Florentino Pérez a fini par conclure l’arrivée de Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid continue d’améliorer une équipe partie pour dominer le football européen. De quoi mériter les louanges du Wall Street Journal aux Etats-Unis.

Le Real Madrid fait peur, et pas seulement cette saison. Le finaliste de la Ligue des Champions pourrait ajouter un 15e sacre à son palmarès en cas de succès contre le Borussia Dortmund samedi. Mais ce qui inquiète encore plus la concurrence, c’est que la Maison Blanche se donne les moyens de dominer le football européen pendant de longues années. Le champion d’Espagne parvient à recruter de jeunes joueurs déjà compétitifs au plus haut niveau, et qui composent une équipe destinée à gagner des titres sur la durée.

To some, Real Madrid president Florentino Pérez is a soccer visionary. To others, he's a Bond villain. What's indisputable is his record as one of the most successful executives in sports history. https://t.co/zmeCsw737A https://t.co/zmeCsw737A — The Wall Street Journal (@WSJ) May 31, 2024

C’est du moins l’objectif de Florentino Pérez qui a même droit aux louanges du Wall Street Journal. Cette semaine, le journal économique a consacré un long article au président du Real Madrid. Le quotidien américain y décrit un « visionnaire du football ». Et notamment grâce aux six Ligues des Champions remportées sous ses ordres, l’Espagnol, un temps critiqué pendant l’ère des Galactiques, est perçu comme « un des dirigeants ayant connu le plus de succès dans l'histoire du sport ».

Mbappé, la cerise sur le gâteau

Le journal pense actuellement assister à la création de « la plus grande dynastie du football ». Dans les pages écrites, nos confrères soulignent évidemment la pertinence de certains recrutements comme ceux de Vinicius Junior, Rodrygo, Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouaméni. De son côté, le futur ex-Parisien Kylian Mbappé n’a pas encore officiellement signé en faveur de la Maison Blanche. Mais le quotidien considère sa venue actée et parle de ce gros coup comme une « autre récompense pour cet été ». Et peut-être pour les saisons à venir.