Le Barça au bord du gouffre, il ne peut plus payer les salaires ‍!

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone est dans une situation financière très compliquée depuis quelques années. Revenu à la présidence du club catalan, Joan Laporta n'a pas arrangé la situation. Le Barça peine à payer les salaires de ses joueurs et doit solliciter les banques.

Eliminé en quart de finale de la Ligue des champions par le PSG, le FC Barcelone est enfin revenu dans la cour des grands sur le plan sportif. Néanmoins, d'un point de vue économique, le Barça est bel et bien déclassé. Depuis plusieurs années, le club catalan doit surveiller sa dette et ses dépenses de près. Finis les transferts onéreux, le Barça vise surtout les joueurs libres au mercato. Une stratégie qui n'est pas totalement payante sur le terrain. Plus grave, elle n'aurait pas amélioré la situation financière des Blaugranas. Le FC Barcelone est exsangue et se retrouve au bord du gouffre.

Le Barça veut un prêt pour payer les salaires

La masse salariale pose problème selon les informations du quotidien catalan ARA. Le Barça est incapable de payer totalement les salaires de ses joueurs. Depuis quelques mois, Joan Laporta a mis en place un plan pour ne payer ses joueurs qu'à deux reprises dans l'année : en janvier puis en juin. On est arrivé au deuxième versement qui est d'une valeur totale de 250 millions d'euros. Une somme que n'arrive pas à combler la direction catalane. Selon ARA, elle veut contracter un prêt de 100 millions d'euros. Ce projet doit d'abord être validé par l'assemblée générale du club blaugrana.

Les difficultés du FC Barcelone s'expliquent par plusieurs facteurs : le stade avec les travaux du Camp Nou et les recettes insuffisantes générées par le stade Olympique de Montjuic. Ensuite, il a fallu verser des primes exceptionnelles aux joueuses de l'équipe féminine après leur sacre en Ligue des champions. Enfin, en début d'année 2024, le FC Barcelone a été escroqué par le fonds d'investissement Libero qui n'a jamais donné l'argent qu'il devait en tant qu'actionnaire du club. Cela a laissé un vrai trou dans les finances. Alors que le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, les supporters barcelonais s'apprêtent à vivre un été calme et maussade au mercato.