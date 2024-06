Real ‍: Ancelotti climatise tous les anti-Mbappé de Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Carlo Ancelotti va avoir un choix alléchant en attaque la saison prochaine au Real Madrid. L'embouteillage entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne posera aucun problème à l'entraineur italien.

Le Real Madrid a tenu parole, et n’a quasiment jamais évoqué la future signature de Kylian Mbappé avant que la saison se termine. Il faut dire que l’objectif était ambitieux, celui d’aller chercher une nouvelle Ligue des Champions pour asseoir sa domination sur le football européen. Mission accomplie et dans la foulée, le club espagnol a enregistré la venue du joueur du PSG, pour zéro euro. Une prise qui inspire le plus grand respect, tant Florentino Pérez arrive à maintenir le club au sommet avec une gestion parfaite. Même le temps où les stars se tiraient dans les pattes est révolu. Et ça, c’est aussi grâce à l’incroyable gestion de Carlo Ancelotti, qui sort plusieurs fois son cigare à chaque fin de saison pour fêter les titres.

Ancelotti n'a que des solutions

Sa capacité à fédérer son effectif fait l’unanimité, et doit certainement donner des regrets au PSG, qui avait l’Italien sur son banc de touche mais a provoqué son départ à cause de la nervosité et de l’impatience de son président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier l’avait notamment fustigé après une défaite à Reims alors que Paris montait en puissance en Ligue des Champions. 10 ans plus tard, le Mister est considéré comme un maitre dans l’art de gérer les stars, et ce n’est pas l’arrivée de Kylian Mbappé qui va le faire trembler. Même si se pose la question de son positionnement, le Français adorant jouer à gauche, tout comme Vinicius Junior, l’autre star offensive de l’équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Aucun problème en vue pour Carlo Ancelotti, qui a vu ses dirigeants à l’issue de la saison qui vient de se terminer selon El Chiringuito. Et il a résumé ce qu’il pensait de la situation en une phrase dont il a le secret. « En quoi un joueur qui marque un but par match peut être un problème ? », a lancé l’entraineur italien, persuadé que la bonne formule sera au rendez-vous, et que les buts marqués et les victoires vont aider tout le monde à trouver sa place. Voilà une des raisons pour lesquelles Florentino Pérez possède une totale confiance en Carlo Ancelotti pour la saison à venir. Et rarement un entraineur n’a provoqué une telle unanimité à Madrid.