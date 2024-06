Le Barça plus grand club au monde, Laporta tacle le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs années, le FC Barcelone est en perdition, autant sur un plan sportif, qu'économique ou même identitaire. Malgré des résultats décevants et des polémiques, Joan Laporta l'affirme, le Barça est le plus grand club au monde.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone a traversé une grosse crise. Si le club s'est bien relevé, grâce à des ventes ainsi qu'en cédant une partie de ses droits ou avec des contrats de sponsoring juteux, le géant catalan n'est pas en mesure de rivaliser avec les cadors européens, encore moins avec le Real Madrid, qui a raflé sa 5e Ligue des Champions sur les 9 dernières années. Néanmoins, Joan Laporta, président des Blaugranas depuis mars 2021, reste convaincu de la force d'attraction de son club ainsi que de sa grande histoire. Le dirigeant espagnol a affirmé lors d'une réunion ordinaire organisée au Sénat, devant plus de 1 000 socios, que le Barça est le plus grand club au monde, grâce à ses titres continentaux remportés, avec les différentes sections sportives.

Joan Laporta l'annonce, il a sauvé le Barça

𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 : “Le Club est en bonne santé”



Le Président du FC Barcelone dresse le bilan de la saison lors d'une réunion ordinaire du Sénat

« Nous sommes le meilleur club au monde, nous avons 48 Champions League (tous sports confondus, NDLR) » a confié Joan Laporta, qui estime qu'en comptant les titres des autres sections du FC Barcelone, notamment dans le basket ou en handball, il s'agit du plus grand club au monde, largement devant le Real Madrid. Une déclaration qui peut sembler osée, lorsqu'on connaît les difficultés financières et même les critiques sur le jeu de la formation qui sera entraînée par Hansi Flick à partir de la saison prochaine. Surtout que les spécialistes multi-sports ont souligné que le CSKA Moscou était à ce sens le club le plus titre au monde, avec 86 Ligues des Champions, en incluant le hockey sur glace, le water-polo ou le volley-ball.

Le président barcelonais a tout de même affirmé que la masse salariale a été drastiquement allégée et que l'économie du club est en train de se reconstruire, de quoi donner de l'espoir aux supporters sceptiques. « Nous avons abaissé la masse salariale sportive de 180 millions d'euros. Nous avons sauvé l'institution d'une situation de ruine, nous avons fait une traversée dans le désert et nous voyons déjà la fin. (...) Nous réformons l'économie du club. Nous le faisons dans les plus brefs délais, sans mettre en péril l’avenir de l’entité et sans remettre en cause le modèle de propriété ».