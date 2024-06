« ‍Hala Madrid ‍», Mbappé scandalise les supporters du PSG

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après l'officialisation de sa signature jusqu'en 2029 au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas masqué son bonheur de signer avec le club de Florentino Perez. Les supporters du PSG risquent de grogner.

Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, qui prépare l'Euro 2024, Kylian Mbappé a utilisé les réseaux sociaux pour s'exprimer après la confirmation de sa venue au Real Madrid. Après avoir effacé le PSG de sa bion, l'attaquant de 25 ans a fait part de son bonheur absolu de rejoindre les Merengue. « Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍 », a lancé Kylian Mbappé, déclenchant la joie des supporters madrilènes qui finalement ont tout pardonné à celui dont ils avaient brûlé le maillot en 2022. Du côté des supporters du PSG, le départ et le message de Kylian Mbappé font grincer des dents.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

Sur les réseaux sociaux, le rêve de Kylian Mbappé passe nettement moins bien. « Normal que son départ me fasse moins d'effet qu'Ibra ou Di Maria ? Et je ne parle pas de Pauleta ou Rai », « On s'en tape, pensons à l'avenir sans joueurs qui nous emmerdent tous les ans comme certains.... », « On comprend mieux son manque d'implication en C1 par peur de joué Madrid en Final. Jamais une légende du PSG enfin fini le cinéma à chaque période de transfert », « Un lache qui quitte le club. Son départ n’a généré aucune émotion. Il n’a fait que pourrir le club. Il va dans un club à son image, lache et corrompu. Bon vent », et des dizaines de messages de supporters du PSG vont dans ce sens.