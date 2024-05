Esp ‍: Accord trouvé entre Alphonso Davies et le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025, Alphonso Davies a trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert cet été. Reste maintenant se mettre d’accord entre les deux clubs.

Bien que satisfait par Ferland Mendy, qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs du monde au poste de latéral gauche, Carlo Ancelotti ne dirait pas non à un second joueur dans ce secteur de jeu afin d’instaurer une concurrence et une rotation. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid s’est mis en tête de recruter Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire dans un an. Les choses avancent dans le bon sens puisque selon les informations de Relevo, un accord définitif a été trouvé sur le plan contractuel entre Alphonso Davies et le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A D 1 9⚡️ (@alphonsodavies)

Il ne reste plus qu'au club merengue de se mettre d’accord avec le Bayern Munich sur l’indemnité du transfert de la star canadienne. Le club bavarois souhaitait initialement conserver son joueur en le prolongeant, mais cet accord avec le Real Madrid va tout chambouler. S’il ne veut pas voir son latéral gauche partir libre dans un an, le Bayern Munich doit absolument vendre Alphonso Davies dès cet été. La question est maintenant de savoir à quel prix alors que le troisième de la Bundesliga 2023-2024 n’est pas en position de force en raison de l’accord déjà ficelé entre Davies et le Real Madrid.