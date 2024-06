Real ‍: Débarrassé du problème Enrique, Mbappé va cartonner

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a annoncé ce lundi la venue de Kylian Mbappé libre de tout contrat en provenance du PSG. Une opération parfaite pour Nicolas Anelka, qui prédit d'ailleurs le meilleur au champion du monde 2018.

Le Real Madrid vit des jours fastes. D'abord sa 15e Ligue des champions puis l'annonce de la venue de Kylian Mbappé. Il sera d'ailleurs difficile de faire mieux que la saison qui vient de s'écouler pour les Merengue. La pression sera énorme sur les épaules du Français. En plus de la concurrence, il devra mettre tout le monde d'accord et devenir le joueur qu'il a toujours voulu être, remportant notamment la Ligue des champions et le Ballon d'Or. Si son arrivée à Madrid est critiquée par certains observateurs, ce n'est pas le cas de Nicolas Anelka, qui pense que le mariage entre Mbappé et Madrid sera parfait.

Mbappé et le Real Madrid, mariage parfait ?

Dans des mots rapportés par Le Parisien, l'ancien attaquant du PSG et du Real Madrid a félicité Mbappé avant de rappeler que le système de jeu merengue lui conviendrait mieux que celui du PSG : « Mais Kylian est fait pour le Real ! Il y a vingt ans, le jeu était différent et ne lui aurait pas convenu. Mais ce que produisent les joueurs d’Ancelotti aujourd’hui, c’est exactement ce dont il a besoin. C’est basé sur la vitesse avec des mecs qui ont l’habitude de jouer ensemble. On rajoute l’intelligence d’Ancelotti pour bien intégrer Kylian et c’est vraiment le cocktail parfait. Vraiment, je n’ai aucune crainte : Kylian va se balader au Real. Et les buts vont s’empiler ». On saura vite si Anelka avait vu juste. En tout cas, à Madrid, Mbappé devra vite s'intégrer car la concurrence sera féroce. Vinicius Jr, Rodrygo, Joselu ou encore Endrick seront aussi présents. Et il n'y aura pas la place pour tout le monde.