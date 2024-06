4,5 millions, Cristiano Ronaldo profite de Mbappé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid provoque un réel engouement à travers le monde. De nombreuses personnalités ont réagi à l’annonce du capitaine de la France, y compris Cristiano Ronaldo.

« Un rêve devenu réalité ». Lundi soir sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a officialisé sa signature au Real Madrid pour les cinq prochaines années. « Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas » a publié l’attaquant de l’Equipe de France, qui rejoindra le Real Madrid après l’Euro. L’annonce de Kylian Mbappé a explosé tous les compteurs sur Instagram puisque la publication du capitaine de l’Equipe de France a dépassé les 22 millions de j’aime. Dans les commentaires, de nombreux footballeurs ont souhaité bonne chance à Kylian Mbappé, de Florian Thauvin à Aurélien Tchouaméni en passant par Sergio Ramos ou David Beckham.

Idole de Kylian Mbappé il y a quelques années, Cristiano Ronaldo n’est pas passé à côté de cette publication et a souhaité bonne chance à l’international tricolore. « Excité de te voir illuminer le Bernabeu » a notamment publié la star de la sélection portugaise sous la publication de Kylian Mbappé. Un simple commentaire très apprécié puisque le message de CR7 à l’attention de Kylian Mbappé a été liké par 4,5 millions de personnes. Chiffre dingue : il s’agit du commentaire le plus liké de l’histoire sur le réseau social. Comme quoi l’effet Kylian Mbappé est sans limite et pour ceux qui en doutaient, la signature de l’originaire de Bondy dans la capitale espagnole est un évènement planétaire. Et cela même si le suspense était mort depuis longtemps puisque dès le mois de janvier, les observateurs du football avaient compris que Kylian Mbappé allait s’engager en faveur du Real Madrid.