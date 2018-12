Ballon d’Or : Varane est fier d’être déçu

Dans : Liga, Foot Europeen.

Etre le seul joueur à remporter la Ligue des Champions et la Coupe du monde en 2018 ne vous garantit pas le Ballon d’Or, surtout si vous êtes défenseur.

C’est le seul « défaut » de Raphaël Varane pour soulever la récompense individuelle suprême dans le football. Impérial dans les grands matchs européens, le central formé à Lens a sorti une grosse Coupe du monde, avec en plus un but décisif face à l’Uruguay en quart de finale. Malgré cela, il prend une modeste septième place au classement final du Ballon d’Or, derrière Mohamed Salah par exemple. Pas de quoi frustrer le joueur du Real Madrid, tout de même fier d’être bien classé, et surtout d’avoir été annoncé dans la course finale.

« Modric a gagné, c’est un ami donc je suis heureux pour lui. Il n’y a que les grands joueurs pour gagner. Si on m’avait dit il y a quelques années que je serais déçu si je n’avais pas le Ballon d’Or, j’aurais signé immédiatement. Franchement, je ne peux pas être déçu car mon année 2018 a été fantastique », a souligné à Mundo Deportivo un Raphaël Varane qui estime avoir fait le maximum pour l’emporter, et était même attendu à une place proche du podium. Il se contentera d’être, de très loin, le meilleur défenseur de ce classement devant son coéquipier Sergio Ramos.