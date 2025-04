Luka Modric devient actionnaire minoritaire de Swansea

A l'image de son coéquipier, Kylian Mbappé, qui a investi dans un club de football, Luka Modric a, lui aussi, décidé de prendre des parts dans la formation galloise de Swansea, club évolue en D2 anglaise.

Agé de 39 ans, Luka Modric pense déjà à l'avenir, même si l'international croate n'a pas encore décidé de prendre sa retraite. En effet, tandis que Kylian Mbappé a racheté le club de Caen, une affaire qui tourne au fiasco, son coéquipier va lui prendre des parts dans le club de Swansea, qui est 12e en D2 anglais et n'a plus rien à gagne ou à perdre cette saison. Cependant, Luka Modric ne sera pas actionnaire majoritaire au sein de la formation galloise. Selon Fabrizio Romano, qui révèle cet investissement du joueur du Real Madrid, cela ne va rien changer à la suite et la fin de la carrière de Modric.

