Real ‍: Jouer avec Camavinga, une torture pour Vinicius

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Certains joueurs du Real Madrid ne sont plus au niveau et Vinicius, qui n’est pourtant pas irréprochable ces dernières semaines, ne se cache pas pour le faire savoir en interne. Eduardo Camavinga est dans son viseur.

L’ambiance est pesante au Real Madrid depuis plusieurs semaines. Décrochée en Liga avec un retard de quatre points sur le FC Barcelone, l’équipe de Carlo Ancelotti a eu toutes les peines du monde pour battre Alavès, 17e du championnat, ce week-end (0-1). C’est un but d’Eduardo Camavinga qui a permis aux Merengue de l’emporter. Cela va faire du bien à l’international français, très critiqué ces derniers temps dans la capitale espagnole et qui a pris la foudre après son match raté à Arsenal, ponctué par une expulsion idiote. En interne, l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais ne fait pas non plus l’unanimité.

S’il reste défendu par le clan français (Mendy, Mbappé, Tchouaméni), il se trouve toutefois dans le viseur de certaines stars de l’effectif, dont Vinicius Junior. A en croire les informations du site Don Balon, l’international brésilien a fait savoir à Carlo Ancelotti qu’il ne comprenait pas pourquoi l’entraîneur du Real Madrid donnait autant de temps de jeu à Eduardo Camavinga. L’agacement de « Vini » aurait atteint son paroxysme quand le Français a joué latéral gauche… soit dans le même couloir que lui. Malgré des performances qui sont nettement insuffisantes depuis plusieurs mois, Vinicius n’a donc visiblement aucune gêne à tirer à balles réelles sur ses coéquipiers et dans le cas présent sur Eduardo Camavinga.

Vinicius exaspère le Real... et Xabi Alonso

Une attitude contestable qui ne va pas contribuer à redorer l’image du Brésilien, de plus en plus écornée au fil du temps. « Il a eu des disputes avec presque tous les joueurs du vestiaire » affirme par ailleurs le média, qui ajoute que Xabi Alonso, probable futur entraîneur du Real Madrid, a déjà fait savoir à Florentino Pérez qu’il ne voulait pas de Vinicius dans son effectif quand il débarquerait au Real. C’est donc un sacré chantier qui attend le club espagnol, à l’heure où l’on annonçait pourtant que le n°7 du Real Madrid avait refusé l’Arabie Saoudite afin de prolonger son contrat dans la capitale espagnole.