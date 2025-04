Lewandowski le promet au Barça, il n'imitera pas Messi

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations depuis le début de la saison, Robert Lewandowski est toujours aussi indispensable à Barcelone.

Du haut de ses 36 ans, Robert Lewandowski demeure un joueur indispensable dans le dispositif tactique de Hansi Flick au FC Barcelone. Aux côtés de Lamine Yamal et de Raphinha, l’avant-centre polonais s’éclate et continue de faire preuve d’une efficacité redoutable. En fin de contrat avec le club catalan en juin 2026, l’ex-attaquant du Bayern Munich et du Borussia Dortmund pourrait partir dès cet été afin de permettre aux Blaugrana de toucher une indemnité de transfert. Le spectre d’un départ aux Etats-Unis dès juin 2025 a notamment été évoqué en Espagne.

Robert Lewandowski scores a big Champions League goal.



He's been doing this for a 𝐋𝐎𝐍𝐆 time 🤜🤛 pic.twitter.com/VhkWeIh3dw — B/R Football (@brfootball) April 9, 2025

Mais selon les informations du site Todo Fichajes, le buteur polonais ne rejoindra pas Lionel Messi la saison prochaine en Major League Soccer. En effet, Robert Lewandowski se sent bien malgré son âge et souhaite donc continuer de jouer en Europe au plus haut niveau. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui ne sera donc pas dans l’obligation de recruter un numéro neuf lors du prochain mercato, et qui va bénéficier de temps supplémentaire pour trouver le successeur de Lewandowski, lequel sera sans doute amené à partir en 2026.

Pas de départ en MLS cet été pour Lewandowski

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de Jonathan David, libre à la fin de la saison avec le LOSC et qui pourrait représenter une belle opportunité pour le Barça, même si les exigences financières du Canadien sont colossales. A moins d’un tremblement de terre d’ici l’été prochain, le Barça devrait en tout cas pouvoir compter sur son trio magique la saison prochaine et c’est une excellente nouvelle pour Hansi Flick, lequel ne devrait donc pas réclamer beaucoup de recrues à sa direction lors du prochain mercato, tant il bénéficie déjà d’un effectif complet et compétitif. Dans l’idéal, le coach allemand aimerait simplement boucler la venue d’un numéro neuf, remplaçant dans un premier temps et qui pourrait ensuite prendre la suite de Lewandowski d’ici un an. Mais on ignore pour l’instant si économiquement, le Barça sera en mesure de répondre à cette attente de son coach de 60 ans.