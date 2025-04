CR7 surclassé, Mbappé est une machine… contre les petits

Dans : Liga.

Exclu pour un vilain geste contre Alavés (victoire 0-1) dimanche, Kylian Mbappé s’attire une nouvelle vague de critiques. Des doutes subsistent quant à son niveau de performance dans les grands rendez-vous avec le Real Madrid et l’équipe de France.

Efficace ces dernières semaines, Kylian Mbappé s’est distingué pour de mauvaises raisons dimanche. Sur le terrain d’Alavés, l’attaquant du Real Madrid a été exclu pour une semelle très dangereuse sur Antonio Blanco. De quoi s’attirer une nouvelle vague de critiques, et pas seulement pour son vilain geste qui devrait lui valoir entre un et trois matchs de suspension.

Le journaliste Bertrand Latour a en effet profité de cet épisode pour rappeler ses doutes sur le niveau du Français dans les grands matchs. « Moi je ne sais plus quoi en penser exactement, a commenté le chroniqueur du Canal Football Club. Je vois bien qu'il marque, qu'il a de meilleures statistiques que Cristiano Ronaldo pour sa première année au Real Madrid, qu'il marque quasiment tous les week-ends, c'est incontestable. C'est admirable et ça en fait l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais moi je trouve que dans les grands matchs, on ne l'a pas beaucoup vu. »

Où est passé le grand Mbappé ?

« Le Real, s'ils se font éliminer contre Arsenal, ce qui est très probable, je trouve que Mbappé n'aura pas été très bon en quarts de finale aller, en huitièmes (face à l’Atlético Madrid) il n'a pas été bon ni à l'aller, ni au retour. Contre le Barça, il y avait les hors-jeux, il a fait un bon match une fois mais son équipe avait perdu, a rappelé Bertrand Latour. Je ne saurais pas comment l'analyser exactement. En Bleu, pour le moment quand il est venu ce n'était pas un régal contre la Croatie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on le reverra à nouveau comme on l'a connu : irrésistible tout le temps. » Sa capacité à porter les Merengue dans cette fin de saison en dira davantage sur son niveau actuel.