Real Madrid ‍: Mbappé expulsé contre Alavès

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Apparu très agacé depuis le début du match entre Alavès et le Real Madrid, Kylian Mbappé a été logiquement expulsé à la 38 minute alors que son équipe menait 1 à 0. L'attaquant français des Menrengue a mis un gros tacle à Blanco, le milieu de terrain d'Alavès. Après avoir mis un avertissement à Mbappé, et après avoir consulté la VAR, l'arbitre n'a pas hésité et finalement collé un carton rouge à l'ancien joueur du PSG