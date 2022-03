40ME de Madrid à Barcelone, le deal Griezmann réglé !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Actuellement avec l’équipe de France, Antoine Griezmann a bien compris que son avenir en club était plutôt du côté de l’Atlético Madrid que du FC Barcelone, avec qui il a un contrat jusqu’en 2024.

Prêté aux Colchoneros lors du dernier mercato, l’attaquant français a retrouvé des couleurs et le plaisir de jouer depuis qu’il a retrouvé Diego Simeone. Mais le club madrilène doit encore sceller le transfert définitif du champion et pour cela il faut boucler un accord financier. Si Antoine Griezmann est prêté cette saison par le Barça, il y a également une option pour une saison supplémentaire, et une clause pour un achat obligatoire. Et selon Sport, Simeone a déjà validé le fait que le buteur sera « son renfort » du mercato estival 2022 et l’entraîneur a donc demandé aux dirigeants de l’Atlético Madrid de d’ores et déjà se préparer à payer les 40 millions d’euros de la clause d’achat prévue dans le deal initial avec Barcelone.

Madrid va payer, Barcelone va respirer, Griezmann va souffler

Le média El Desmarque confirme qu’effectivement les Colchoneros sont sur le point de procéder au paiement de cette clause, sachant que Griezmann a déjà joué 66% des matchs pour lesquels il était disponible, une clause prévoyant qu’il fallait que le buteur des Bleus dispute au moins 50% des rencontres pour pouvoir être transféré définitivement. En scellant rapidement l’opération, l’Atlético Madrid fera aussi le jeu du FC Barcelone qui va ainsi récupérer de la masse salariale, le Barça ayant accepté l’été dernier de prendre une partie du salaire du joueur français à sa charge afin de faciliter son prêt à Madrid. Le deal est donc gagnant-gagnant, la carrière d'Antoine Griezmann sous le maillot du Barça n'ayant répondu aux attentes de personne, et surtout pas du joueur pas vraiment intégré dans le vestiaire catalan et qui ne masquait pas son spleen. En rentrant à la maison, le joueur français a probablement pris une décision dont il doit se féliciter chaque jour qui passe.