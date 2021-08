Antoine Griezmann, il est de retour à l'Atlético !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'accord est total entre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et Antoine Griezmann pour le retour du Français dans son ancien club. Un prêt avec option d'achat qui bouleverse le football espagnol.

C’est l’un des coups de théâtre de cet été, et surtout de cette dernière journée du marché des transferts. Après un début de saison catastrophique, Antoine Griezmann a fini par quitter le Barça deux ans après son arrivée, et un passage qui restera catastrophique. Le Français est reparti à l’Atlético de Madrid, où il a été prêté avec option d’achat. Dans la journée, le désir du Français de revenir dans un club qui lui est cher s’est décuplé, et les deux clubs se sont rapprochés.

Antoine Griezmann de retour à l'Atlético de Madrid



INFO L'ÉQUIPE. L'Atlético de Madrid est parvenu à faire revenir Antoine Griezmann le dernier jour du mercato. L'international français de 30 ans est prêté par le Barça avec option d'achat https://t.co/elVoR9QFEo pic.twitter.com/YNYNCv4A10 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 31, 2021

Au départ, la présence de Joao Felix dans un échange a été étudiée, avant d’être mise complètement de côté. Mais la volonté de céder son attaquant français était palpable du côté barcelonais, où il y a encore du beau monde en attaque. Antoine Griezmann, qui est à Clairefontaine avec les Bleus à l’heure actuelle, retrouve donc l’Atlético de son mentor Diego Simeone, même s’il faudra reconquérir aussi le coeur des supporters. Ces derniers s’étaient sentis trahis par son départ au Barça, un an après sa fameuse « décision », où il clamait son désir de rester chez les Matelassiers. Concernant le deal, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat à 40 ME, et un contrat de deux ans qui attend le Français s'il rester à l'Atlético.