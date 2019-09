En pleine interview à la télé anglaise, Cristiano Ronaldo fond en larmes

Dans : Foot Europeen.

A l’heure où la Ligue des Champions va reprendre ses droits, les regards se tournent une nouvelle fois vers Cristiano Ronaldo.

Déjà vainqueur à cinq reprises de cette épreuve, le Portugais est toujours à 34 ans la machine à buts, à remporter des titres et des trophées. De quoi bien évidemment provoquer la fierté de sa famille, même si, au moment d’évoquer ce sentiment dans un documentaire pour ITV, le quintuple Ballon d’Or a fondu en larmes en pensant à son père et en regardant une vidéo de celui-ci qui confiait la fierté devant le début de carrière de son fils. Jose Dinis Aveiro, décédé en 2005 à 52 ans, n’a jamais pu voir la suite et cela a clairement marqué CR7.

« Être numéro un et il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récompenses. Ma famille le voit, ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père, il n’a rien vu, il n’a pas vu à quel point j’étais devenu fort », s’est remémoré un Cristiano Ronaldo clairement ému par cet événement tragique.