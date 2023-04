Ballon d’Or 2023 : Mbappé out, trois finalistes dévoilés

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Etant donné que le Ballon d’Or se base désormais sur les performances d’une saison, et non plus sur une année civile, les premiers pronostics sont déjà donnés. Même s’il n’a pas disputé le Mondial 2022, Karim Benzema fait partie des favoris, contrairement à Kylian Mbappé.

Et si Karim Benzema conservait son titre ? En conférence de presse la semaine dernière, son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti envisageait la possibilité de le voir remporter un deuxième Ballon d’Or consécutif. Il est vrai que l’attaquant madrilène, auteur de deux triplés en quatre jours contre Valladolid (6-0) et à Barcelone (0-4) en Coupe du Roi, impressionne de nouveau après une première partie de saison décevante et son absence au Mondial 2022. Le Français peut y croire, confirme le journaliste Martin Mosnier, qui désigne tout de même deux sérieux concurrents.

KB9 vers le doublé ?

« Benzema est sur une séquence qui a complètement rebattu les cartes, a commenté le spécialiste d’Eurosport. Le principal adversaire de Messi était Mbappé mais les deux joueurs sont empêtrés dans une situation sportive cataclysmique. Ils ont été sortis de la Ligue des Champions très vite et sans briller en huitièmes de finale. En plus on est sur une fin de saison où Messi est moins concerné, on est presque sur six mois blancs qui abîment l'héritage de la Coupe du monde. Benzema est sur la tendance inverse donc le calendrier lui est plutôt favorable. »

Haaland 🤖



30 PL goals. 44 in all comps 🥵#UCL pic.twitter.com/OlMlvNksnj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2023

« Il faudra que Benzema gagne la Ligue des Champions et qu'il soit excellent à tous les tours, a poursuivi le journaliste. Mais j'ajouterais un dernier obstacle qui s'appelle Erling Haaland. Il a déjà marqué 44 buts cette saison et on sait que le Ballon d'Or s'attache vraiment aux statistiques. J'enlèverais Mbappé de la course au Ballon d'Or. Tout dépendra du parcours de Manchester City et du Real Madrid, et des performances individuelles d'Haaland et Benzema. » A priori, seule une incroyable fin de saison d’un concurrent peut empêcher l’Argentin de remporter son huitième Ballon d’Or, mais personne ne sait encore dans quel club jouera la Pulga s'il doit venir chercher un nouveau trophée à Paris l'hiver prochain.