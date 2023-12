Avec Karim Benzema comme modèle, il se voit aller très haut

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Enorme crack des jeunes du Borussia Mönchengladbach, Winsley Boteli suscite l'intérêt de nombreuses écuries européennes. C'est notamment le cas d'Everton.

Ce nom ne vous dit peut-être rien mais il se pourrait bien qu'il soit un profil à retenir pour les prochaines saisons. En effet, Winsley Boteli impressionne avec les jeunes du Borussia Mönchengladbach cette saison, avec déjà 12 buts en 12 matchs avec les U19 du club allemand. Beaucoup d'équipes européennes sont intéressées par son profil. Everton a tenté le coup ces derniers mois, sans succès. Et il se dit que la Juve voudra aussi le faire dans les prochaines semaines. Difficile de savoir encore ce qu'il en sera de son avenir, alors que le Suisse veut poursuivre sa progression. En tout cas, il a avoué avoir un modèle qu'il veut suivre à tout prix.

Winsley Boteli, Benzema est dans sa tête

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Dans des propos relayés par Sport Witness, Winsley Boteli n'a en effet pas tari d'éloges sur... Karim Benzema. « Mon modèle est Karim Benzema. Son histoire et sa façon de voir le football me conviennent. Il a une mentalité extraordinaire et une belle carrière. Je fais du bon travail en ce moment parce que je m’entraîne dur pour être le meilleur. Je me vois en équipe première l'année prochaine. Je vais rendre la confiance qu'on m'a donnée », a notamment indiqué le crack de 17 ans. Le Borussia Mönchengladbach devrait prochainement proposer un contrat professionnel à Boteli, qui pourrait bien faire parler la poudre en Bundesliga la saison prochaine. Cet hommage devrait en tout cas faire plaisir à Karim Benzema s'il arrivait à ses oreilles. Le Ballon d'Or 2022 a presque tout remporté dans sa carrière et veut désormais inscrire son nom dans la légende du football saoudien après avoir dit adieu au Real Madrid.