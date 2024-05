Euro 2024 ‍: 26 matchs menacés, BeIN Sports fait hurler l'UEFA

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

L’Euro 2024 approche à grands pas et 26 matchs sur 51 n’ont toujours pas trouvé preneurs auprès des diffuseurs en France puisque pour l’instant, seules les 25 meilleures affiches ont été attribuées à TF1 et M6.

Dans trois semaines, le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné. Un grand moment pour les fans de sport, qui se délectent tous les deux ans des compétitions internationales, en espérant un nouvel exploit de l’Equipe de France. Pour l’instant, deux diffuseurs sont connus : TF1 et M6 qui se partageront les 25 meilleures affiches de la compétition. La première chaine diffusera notamment deux matchs des Bleus en phase de poules, leur éventuel huitième de finale et leur demi-finale. M6 de son côté, sera en charge de diffuser Pays-Bas - France en match de poules, l’éventuel quart de finale des Bleus, une demi-finale et la finale.

Djorkaeff forfait pour l’Euro sur TF1, Adil Rami s'échauffe ? https://t.co/3FB1teVaSh — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2024

Au total, les deux chaines vont donc se partager le gratin de la compétition. En revanche, on ignore encore sur quelle chaine il sera possible de voir les 26 autres rencontres. Habituellement, c’est Beinsports qui rafle les droits TV de 100 % des compétitions internationales mais pour l’instant, les négociations trainent en longueur entre la chaîne qatarie et l’UEFA, nous apprend L’Equipe. Le quotidien sportif dévoile que Bein a formulé une offre jugée trop basse par l’UEFA, de l’ordre de 15 millions d’euros, alors qu’elle avait offert 38 millions d’euros pour l’édition précédente.

L'UEFA réclame 30 millions d'euros à Beinsports

Les négociations actuellement menées par Beinsports pour les droits TV de la Ligue 1 semblent ralentir les discussions avec l’UEFA pour l’Euro, car la chaîne doit gérer plusieurs investissements en même temps et ne doit pas se tromper dans ses calculs. L’UEFA réclame 30 millions d’euros pour céder l’intégralité des droits TV de son Euro et même si les discussions sont très lentes, un accord semble inéluctable à un moment ou à un autre. Dans le cas où les négociations viendraient à échouer contre toute attente, l’UEFA pourrait diffuser les matchs en question sur sa plateforme UEFA.TV. Une solution « que personne n’imagine » réellement au sein de l’instance européenne selon L’Equipe, persuadé qu’un deal sera signé entre Bein et l’UEFA, d’autant que Prime Video ou encore DAZN n’ont pas manifesté d’intérêt pour récupérer les droits télévisuels de l’Euro.